Lenovo Phab 2 Pro à partir du 25 décembre en Tunisie

Le lancement du premier smartphone au monde compatible avec Tango le 25 décembre en Tunisie. La gamme Phab 2 Pro introduit la réalité augmentée et la technologie Tango de Google dans l’univers des smartphones.

Après la réalité virtuelle, la réalité augmentée est la technologie révolutionnaire dans le domaine des jeux en 2016. Lenovo lance aujourd’hui cette technologie novatrice en Tunisie grâce au smartphone, le Phab 2 Pro, le premier smartphone au monde compatible avec Google Tango.

Disponible à partir du 25 décembre en Tunisie, le Phab 2 Pro permet aux utilisateurs de créer plus d’expériences grâce à un smartphone qui peut percevoir la profondeur, suivre les mouvements et repérer les zones.

Doté d’un écran de 6.4 pouces, ce smartphone intègre une caméra de 16 MP avec plusieurs modèles d’arrière-plans virtuels, ajoutant une touche époustouflante aux images et vidéos avant qu’elles ne soient mises en ligne sur les réseaux sociaux.

Le Phab Pro 2 est équipé d’un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 652 qui assure une intégration matérielle et un traitement efficace, une technologie 4G LTE de premier ordre et un horodatage de pointe ainsi que des capacités de traitement d’appareil-photo et de capteur d’avant-garde.

Le Phab 2 Pro est équipé du Dolby AudioTM Capture 5.1 avec des capacités de lecture Dolby Atmos® permettant de capturer les moments de la vie sur vidéo à l’aide d’un audio de grande qualité.

PHAB2 Plus : Des photos étonnantes

Renommé pour ses photos, le PHAB2 Plus est équipé de deux appareils photo arrière de 13MP, assurant une focalisation instantanée, de lentilles F2.0 rapides et du même processeur de signal d’image de catégorie professionnelle Futjitsu Milbeaut® que celui dont est équipé l’appareil photo Leica.

Prix ​​et disponibilité:

Les Lenovo Phab 2 seront mis en vente à partir de 699 Dt TTC – Disponible à compter du 25 décembre.