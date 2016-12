Les 4e rencontres régionales du développement des entreprises « Business Road », organisés par la société IBN (Innovation Business Network) en partenariat avec le projet de réforme et de compétitivité des entreprises (BRCP) se tiendront le jeudi 22 décembre à Gabès et le vendredi 23 décembre à Tozeur.

Cette rencontre professionnelle, placée sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, constitue une opportunité d’échanges entre chefs d’entreprises, décideurs et professionnels basés dans les régions à même d’améliorer la compétitivité des entreprises, appuyer l’employabilité et accéder aux marchés internationaux.

Lors de ces 4es rencontres, des interventions seront présentées sur « la Création et le développement des Entreprises: mécanismes et outils », « Les mécanismes et les programmes pour l’amélioration de la compétitivité et la stratégie du développement, l’accompagnement pour le financement des PME: aide aux entreprises et institutions financières, promotion de l’investissement, le développement de l’employabilité, l’accès aux marchés internationaux: opportunités et obstacles et le développement des exportations.

Des exposés et conférences-débat seront présentés sur les programmes d’aides aux entreprises exportatrices, la visibilité sur les marchés internationaux et le financement et le développement de l’entreprise.

Pour rappel, des tournées « Business Road » ont été organisés à Mahdia et Sfax ( 22 et 23 septembre), à Béja et au Kef (20 et 21 octobre), à Kairouan et Gafsa (24 et 25 novembre) et ont touché plus de 1.500 entreprises.