Le marché débute en ce Mercredi 21 Décembre dans le rouge, où le Tunindex affiche une perte de 0.14% avec 5 416.74 points dans un volume transactionnel de 0.233 MTND.

Dans le vert, HEXABYTE grimpe de 2.99% à 4.82 TND, suivie par UADH et GIF-FILTRE qui gagnent respectivement 2.97% et 2.27% à 4.15 TND et 1.80 TND.

A la baisse, CEREALIS chute de 5.58% à 4.90 TND tout comme MAGASIN GENRAL et AMI qui dévissent respectivement de 2.51% et 2.18% à 1.94 TND et 13.87 TND