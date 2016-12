Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture, mardi, dans le vert

La Bourse de Tunis clôture, mardi, dans le vert et le Tunindex affiche une hausse de 0,07% à 5 424, 11 points dans un volume total de 2,495 millions de dinars(MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Le volume le plus fort a été porté sur le titre SOTIPAPIER qui a enregistré une performance de 1,97% drainant 0,212 MD de ses capitaux à 4,13 dinars( D)

Figurant parmi les valeurs haussières, ELECTROSTAR enregistre une performance 4,42% à 3,07 D, suivie par la STEQ qui gagne 4,41% à 11,82 D. CELLCOM clôture à 6,18 D, s’appréciant ainsi de 3%.

Egalement dans le vert, STAR grimpe de 2,47% à 119,90 D. MAGASIN GENERAL clôture à 25,20 D s’appréciant ainsi de 2,43%. Dans le rouge, SIPHAT lâche 4,42% à 7,35 D.

Les titres UBCI et SOPAT ont enregistré une chute respective de 3% et 2,38% à 24,26 D et 1,23 D. De même pour Les titres Tunis Ré et OFFICE PLAST qui ont régressé respectivement de 1,81% et 0,97% et clôturent à 8,13 D et 3,06 D.