Manouba : saisie de 2,5 tonnes de farine subventionnée dans une boulangerie anarchique

Les brigades de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à la Manouba, en coordination avec les unités de la garde nationale, ont saisi des quantités importantes de produits alimentaires subventionnés dans une boulangerie anarchique située à la localité de Chaouat (délégation de Jedaida).

Parmi les produits saisis et qui étaient utilisés de manière illicite dans la production de pâtisseries et du pain, figurent 2.500 kg de farine, 600 litres de l’huile végétale et 150 kg de semoule, a-t-il ajouté à la correspondante de la TAP.

Lors de cette campagne menée lundi, les brigades de contrôle économique ont décidé la fermeture de la boulangerie et la saisie de ses équipements pour manque d’hygiène. Un procès verbal d’infraction a été dressé au propriétaire de la boulangerie, a souligné la même source.