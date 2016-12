Tunisie : L’urgence de la numérisation de l’archive foncier

Le PDG de l’Office de la Topographie et du Cadastre (OTC), Ahmed Adouni, a appelé, mardi, le gouvernement à allouer en urgence, un crédit à l’office, pour financer le projet de numérisation de l’archive foncier.

La réalisation de ce projet permettra de doter la Tunisie en 2020, d’un système foncier numérisé dont la consultation par le citoyen sera possible à travers l’internet, a-t-il dit, lors d’une rencontre scientifique sur » la valorisation de l’archive de la direction de la propriété foncière et son impact sur l’environnement « .

L’Office espère mettre en œuvre ce projet, dont l’étude a été effectuée en collaboration avec des experts de la Corée du Sud, a-t-il dit.

Adouni a également exhorté les employés et les cadres de la direction de la propriété foncière, de l’OTC et du tribunal immobilier à se préparer à la mise en place d’un système foncier performant et clair pour limiter la demande de consultation de l’archive foncier et faciliter les activités économiques et l’investissement.

Pour le conservateur de la Propriété foncière, Jamel Ayari, la valorisation de cet archive s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’administration en vue d’améliorer la qualité de ses services.

Cet archive doit être bien étudié dans le cadre d’une approche analytique, de son contenu qui date de plus de 130 ans, en vue de définir les besoins du futur et éviter les erreurs du passé, selon certains intervenants.

Le secrétaire d’Etat des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, Mabrouk Korchid, a rappelé que l’archive de la direction de la propriété foncière est le plus grand et le plus ancien de Tunisie, soulignant l’impératif de le préserver et de veiller à le moderniser à travers le lancement d’une unité de numérisation.