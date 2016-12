Tunisie : Caïd Essebsi reçoit Chedly Ayari de retour de chine (vidéo)

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, mardi, à Carthage, du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) Chedly Ayari, un rapport sur les résultats de sa visite en Chine, à la tête d’une délégation de hauts cadres du secteur bancaire et financier, selon un communiqué de la présidence de la République.

Le gouverneur de la BCT dont les propos sont rapportés dans ce communiqué, a indiqué que son entretien avec le chef de l’Etat a porté sur la contribution des entreprises chinoises au renforcement des projets de développement en Tunisie avec au programme la création d’une cellule chargée du suivi dans ce domaine.

Il a rappelé que cette visite a permis la signature d’un mémorandum d’entente et de coopération entre la BCT et l’institution d’émission chinoise, en ce qui concerne l’adoption de la monnaie chinoise dans les échanges commerciaux et financiers entre les deux pays.