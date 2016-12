Tunisie : Révision du classement des restaurants

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat et le conseil exécutif de la Fédération Tunisienne des Restaurants Touristiques FTRT ont convenu mardi, au cours d’une séance de travail tenue à Tunis, de constituer une commission mixte chargée d’accélérer la révision de classement des restaurants actuellement en chantier, selon un communiqué du département du tourisme.

La séance du travail qui a réuni la Ministre du Tourisme et de l’Artisanat Selma Elloumi-Rekik et les membres du conseil de la FTRT, a également, permis de débattre de plusieurs questions relatives aux dispositifs réglementaire et fiscal, à la formation du personnel, à la communication digitale et aux spécificités régionales de la gastronomie.

La ministre a, à cette occasion mis en relief l’importance de l’art culinaire tunisien qui constitue l’un des reflets de la richesse et de l’authenticité du patrimoine tunisien saluant le rôle de la fédération dans l’organisation et la valorisation du secteur.

De son côté, Sadok Kouka, président de la FTRT s’est déclaré satisfait du soutien continu de l’administration du tourisme au profit du secteur à travers plusieurs mesures concrètes dont l’abaissement, du taux de TVA de 12 à 6%.