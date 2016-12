MM. Ghazi Jeribi et Selma Elloumi, respectivement, ministre par intérim des Affaires religieuses et ministre du Tourisme et de l’artisanat ont procédé, lundi, à Tunis au paraphe de la note d’orientation relative à l’organisation du petit Pèlerinage.

Selon un communiqué du département des Affaires religieuses, Jeribi a indiqué que cette note vise à préserver les droits des pèlerins et à définir leur devoir.

Elle a également pour objectif de garantir les droits des agences de voyage concernées par l’organisation du Pèlerinage en attendant l’actualisation des textes de lois.

Selon, la Fédération tunisienne des agences de voyage (FTAV), tout candidat tunisien au petit Pèlerinage pour la seconde fois devra payer des frais de visas d’un montant de 2000 rials saoudiens (1200 dinars) s’il a déjà effectué la Omra ou le petit Pèlerinage au cours des trois dernières années.

Les Tunisiens qui se rendront à la Mecque pour la première fois, sont exemptés de ces frais qui seront pris en charge par le Royaume d’Arabie saoudite, comme à l’accoutumée, apprend-on de même source.