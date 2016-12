Après le naufrage d’un chalutier à Mahdia : Insuffisances des moyens de secours

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) a appelé à la nécessité d’accélérer la résolution du dossier de la couverture sociale « qui reste en deçà des aspirations des marins-pêcheurs et constitue une humiliation ».

A l’issue du naufrage du chalutier » El Baraka » au large de Mahdia, en raison des mauvaises conditions climatiques, avec à son bord 14 pêcheurs (7 morts et un survivant jusqu’à maintenant) , la centrale agricole a appelé, dans un communiqué, publié lundi, à accélérer la mise en place d’un appareil de sauvetage dans les principaux ports de pêche, lequel doit être équipé des différents moyens de travail modernes y compris les avions et les bateaux à grande vitesse, outre les plongeurs et la modernisation des systèmes de communication.