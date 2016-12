TUNISAIR a souligné que ses services commerciaux se chargeront d’indemniser les voyageurs suite au retard de leurs voyages, conformément aux mécanismes d’indemnisation en vigueur dans le domaine du transport aérien international.

TUNISAIR a souligné dans un communiqué, publié lundi, son souci de reprogrammer, dans les meilleurs délais, sesq vols en vue d’un retour intérêt à refaire la programmation de ses vols dans les meilleurs en vue d’un retour à la normale après la perturbation enregistrée les 17 et 18 décembre 2016.

La compagnie a imputé ces perturbations qu’elle a qualifié d’exceptionnelles, à une série de causes, s’agissant notamment de la survenue de pannes au niveau de certains avions ainsi que la réalisation des opérations d’inspection technique périodique de certains avions, selon les procédures en vigueur et conformément aux normes internationales et nationales de sécurité, en plus des conditions climatiques difficiles au niveau de quelques aéroports européens

Le transporteur national a souligné sa volonté d’assurer la régularité de ses vols qui enregistrent d’habitude un rythme satisfaisant, atteignant de ce fait, un niveau ne dépassant pas 65%, tout au long de l’année 2016, précisant que la garantie de la sécurité du voyageur demeure l’une des principales priorités de la compagnie, à travers la prise de toutes les précautions, comptant sur la compétence de ses personnels et la coopération de sa clientèle.