Atelier de travail, les 21 et 22 décembre, sur l’économie sociale et solidaire

Le lancement du programme pour la Promotion des organisations et des mécanismes de l’économie sociale et solidaire (PROMESS) dans les gouvernorats du nord-ouest fera l’objet d’un atelier de travail, les 21 et 22 décembre 2016 à Tunis, à l’initiative de l’Organisation internationale du travail (OIT) en partenariat avec les ministères de la Formation professionnelle et de l’Emploi et des Affaires sociales, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), de l’Union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’artisanat (UTICA) ainsi que de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP).

Financé par le Royaume des Pays-Bas et s’étalant de 2016 à 2019, le projet PROMESS s’inscrit dans le cadre du développement du cadre législatif appuyant l’économie solidaire et sociale et dans le but d’impulser les initiatives dans ce secteur dans les gouvernorats de Béja, Jendouba, Le Kef et Siliana.

L’atelier de travail sera une occasion pour présenter le projet PROMESS et ses objectifs ainsi que pour identifier les activités à cibler en s’adaptant aux besoins des partenaires sociaux.

L’OIT ambitionne, à travers cette manifestation, à encourager les partenaires sociaux dans le développement du secteur de l’économie solidaire et sociale comme moteur du développement du travail décent.

Cet atelier sera animé par des universitaires, des experts de l’OIT ainsi que des représentants de l’ambassade du Royaume des Pays-Bas, des ministères et des administrations et des gouvernorats concernés.