Sfax accueille le Salon arabe du timbre-poste, du 19 au 22 décembre 2016

Le Salon arabe du timbre-poste sera organisé, du 19 au 22 décembre 2016, à Sfax, à l’occasion de la manifestation « Sfax capitale de la culture arabe 2016 », et ce à l’initiative de la Poste Tunisienne et en partenariat avec le Comité arabe permanent des postes, affilié à la ligue des Etats Arabes.

« Le salon permettra de promouvoir davantage l’activité du Centre de l’imprimerie de la Poste Tunisienne à l’échelle arabe et annoncer l’initiative tunisienne pour la mise en place d’un marché arabe commun pour les timbres-poste et les produits y afférents », d’après un communiqué de la poste tunisienne.

Cette manifestation à laquelle la Palestine sera l’invitée d’honneur et la Poste Palestinienne, honorée, représente une opportunité pour les citoyens, les clubs, les associations de philatélistes et les négociateurs en timbre-poste, de découvrir les dernières émissions du timbre-poste Arabe.

Plusieurs délégations et exposants des institutions postales arabes à l’instar de l’Algérie, de la Mauritanie, de l’Egypte, du Maroc et du Soudan, des clubs et des associations de philatélistes, ainsi que des invités représentant des organisations internationales dans le domaine, devront prendre part à cette manifestation.

Au programme de ce Salon, une exposition philatélique, des jeux concours au profit des enfants sur le thème des timbres-poste.

Il est à signaler qu’en parallèle à cet événement, se tiendra, et pour la première fois dans la même période, le forum international du timbre-poste, et ce, le mardi 20 décembre 2016, en partenariat avec l’Union postale universelle « UPU ».

Ce forum réunira plusieurs participants représentants l’UPU et l’Association mondiale pour le développement de la philatélie et des experts dans le domaine du timbre-poste et les techniques d’impression de différents pays tels que : le Portugal, la France, Luxembourg et l’Angleterre, ainsi que des représentants de la société civile, des clubs et des associations philatéliques de la Tunisie et des différents pays arabes.