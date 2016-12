Monastir : Partenariat entre l’association Notre Grand Bleu, l’INSTM et RASTOMA pour la conservation de la biodiversité marine

L’association Notre Grand Bleu vient de signer deux conventions de partenariat pour la conservation de la biodiversité marine et la veille écologique avec l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) et le réseau des Acteurs de la Sauvegarde des Tortues Marines en Afrique Centrale (RASTOMA), a indiqué à la TAP le président de l’association Ahmed Guédira.

Ce partenariat, qui se poursuivra durant trois ans, porte notamment sur l’échange du savoir-faire en matière de conservation de la biodiversité marine à travers l’organisation de stages et sessions de formation ainsi que sur le renforcement des projets commun relatifs à la définition de protocoles de conservation et à la réalisation de missions de veille écologique, a-t-il ajouté.

Parmi les domaines de coopération et d’actions, le monitoring du site de nidification de tortues marines, le réseau d’échouage des tortues marines et des cétacés, le centre de soins des tortues marines de Monastir, l’interaction entre les engins de pêche et l’échouage des tortues marines, la sensibilisation des pêcheurs et des utilisateurs de la mer sur l’importance de conservation des espèces vulnérables, la communication et le réseautage.

Ces conventions ont été conclues en marge des deuxièmes journées consultatives sur la gestion des zones côtières et marines tenues à Monastir les 16 et 17 courant par l’association NGB et auxquelles ont pris part des experts nationaux et internationaux, des représentants du gouvernorat de Monastir, de l’APAL, de l’INTSM, de RASTOMA, etc.