Khaled Abdeljaoued, nouveau DG de One Tech Business Solutions

Nomination de Khaled Abdeljaoued, ingénieur et analyste Tunisien, en tant que nouveau directeur général de l’intégrateur de solutions « One Tech Business Solutions », filiale de One Tech Holding appartenant au Groupe Sellami, et ce à compter du 1er janvier 2017.

Ancien chef du département SI Clients chez l’opérateur Ooredoo (1998 – 2002), Khaled Abdeljaoued a occupé le poste de directeur commercial Afrique du Nord chez l’éditeur de logiciels allemand LHS racheté par Ericsson (2007 – 2010).

Depuis novembre 2014, le diplômé de l’Institut national des sciences appliquées de Mont-Saint-Aignan (France) occupait le poste de directeur commercial chez l’éditeur de solutions canadien RedKnee Inc.