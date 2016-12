Tunisie : Menzel Temime se dote d’un village de santé d’un genre nouveau

Le Village de santé, CAP BON santé, a attiré plusieurs invités ce samedi 17 décembre pour l’inauguration de sa polyclinique, en présence de Dr Samira MERAI, ministre de la Santé, Tarek MAZIGH, directeur général ainsi que de nombreux médias.

«Même si nous nous concentrons aujourd’hui sur l’ouverture de la polyclinique, je dois rappeler que la mise en valeur de ce nouveau concept « CAPBON Santé » unique en Tunisie et en Afrique reste le focus de cette journée. S’étendant sur plus d’un hectare dans une zone située entre Kélibia et Menzel Temime, bénéficiant d’un microclimat exceptionnel qui lui confère dix mois d’ensoleillement sur douze, le village CAPBON santé est une réalisation tunisienne tout à fait exceptionnelle et originale qui, autour de sa Polyclinique maintenant opérationnelle, verra bientôt l’ouverture d’un Centre Médical et d’une Maison de Repos et de Retraite …» déclarait Tarek MAZIGH.

Le village CAP BON santé a l’ambition de développer le secteur de la santé d’une manière générale et le tourisme de santé en particulier. Il créera pour la région du Cap Bon environ 350 emplois directs et plus de 100 emplois indirects.

Ses actionnaires proviennent du monde de l’assurance (LA CTAMA, AMI, MAE et ATTAKAFULIA Assurance), de l’univers médical (une cinquantaine de médecins pluridisciplinaires) et d’un groupe composé d’investisseurs individuels.

Tarek MAZIGH, spécialiste de projets médicaux de grande envergure, affiche une expérience de plus de vingt ans dans le domaine.

La polyclinique 100% connectée est dotée d’équipements de technologie de pointe.

S’étendant sur une superficie de 7000 m², sur sept niveaux, la polyclinique offrira toutes les spécialités chirurgicales, les services d’explorations endoscopiques, ophtalmologiques, cardiaques et neurologiques.

Dotée aussi d’un service d’urgence de hautes technologies, d’un hôpital de jour de sept lits, de 87 lits pour l’hospitalisation, la polyclinique aura à disposition des praticiens permanents, huit salles d’opération, seize lits en services de réanimation, un service de réa-neo-nat équipé de cinq couveuses dernière génération, un laser chirurgical pluridisciplinaire, un scanner 64 barrettes, un service d’imagerie médicale de haute performance et une ambulance catégorie A totalement équipée notamment d’une couveuse de transport.

Le centre médical sera opérationnel en juillet 2017

Offrant une zone de réception particulièrement conviviale et des services d’agences bancaires et d’assurances, le centre médical (cinq niveaux) sera pourvu de trente cabinets aux multiples spécialités, d’une cafétéria, d’une pharmacie et d’un laboratoire. Il offrira une proximité médicale en même temps qu’une économie de trajets et une réponse rapide aux besoins et aux attentes des patients.

En outre, quatre pavillons d’hébergement situés au quatrième étage du centre accueilleront les médecins visiteurs, essentiellement lors des manifestations scientifiques et séminaires médicaux organisés par la polyclinique.

La maison de repos et de retraite, une première du genre en Tunisie !

Au milieu d’un agréable parc doté d’un parcours de santé de 2 500 m², la maison de repos et de retraite (six niveaux), composée de 60 chambres standard et de cinq chambres VIP, offrira à ses résidents tous les services visant à un repos parfait, pour une convalescence ou une retraite… Son sous-sol est équipé d’une piscine, d’un bassin d’hydrothérapie, d’un hammam turc, d’un sauna et d’une salle de remise en forme…

Restaurant, cafétéria, salle de détente et de lecture compléteront l’offre originale de la maison de repos et de retraite, reliée par un passage d’urgence à la polyclinique au niveau du bloc opératoire et des salles de réanimation.

La maison de repos et de retraite, toute proche de la polyclinique et du centre médical, pourra répondre à différentes attentes en accueillant des malades souffrant de pathologies cognitives (Alzheimer et Parkinson) ou plus généralement, des patients tunisiens ou européens du troisième âge, préférant passer l’hiver dans la douceur du Cap Bon.

Elle ouvrira ses portes en 2019.