Zied Hajjaj lauréat du 19ème édition du Prix Sanofi de recherche en santé

Sanofi Tunisie a organisé dans la soirée du vendredi 16 décembre 2016 la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 19ème édition du Prix Sanofi de recherche en santé.

Cet événement scientifique d’envergure consacre depuis sa première édition en 1994, un dispositif de soutien et d’accompagnement des travaux de recherche en santé menés par des praticiens, médecins et chercheurs exerçant en Tunisie>.

« Les besoins de santé évoluent continuellement et la poursuite de l’innovation est vitale », a déclaré le Dr. Chokri Jeribi, Country Chair. «De la prévention au traitement, la philosophie de Sanofi est de transformer l’innovation scientifique en solutions de santé. A travers ce prix nous renouvelons notre engagement et notre soutien aux initiatives de recherche qui pourront contribuer à améliorer les réponses thérapeutiques actuelles» a rajouté le Dr Chokri Jeribi.

Le champs d’action de cet événement scientifique majeur a été élargi. Ainsi la dénomination ‘‘Prix Sanofi de Recherche Médicale’’ est devenu ‘‘Prix Sanofi de Recherche en Santé’’ en vue de couvrir l’ensemble des initiatives et travaux relatifs à la santé.

Cette 19ème Edition s’est intéressée au devenir des travaux déjà primés afin de suivre l’impact de leurs résultats sur l’amélioration de la Santé des patients .L’édition 2016 se caractérise également par une augmentation de 50% de la dotation financière (atteignant ainsi 15000 dinars) octroyée au lauréat. Cette démarche permettra aux scientifiques d’approfondir davantage leur recherche et de les publier dans des revues médicales de renommée internationale. A ce titre, Sanofi accordera (en plus des 15 000 dinars) 2 000 dinars au lauréat qui verra son étude publiée dans une ou plusieurs publications scientifiques internationales.

Quinze travaux de recherche en santé ont été présentés lors de cette 19ème édition touchant plusieurs domaines thérapeutiques tels que la Cardiologie, la Cancérologie, la Neurologie et la Psychiatrie.

Le jury a été composé des universitaires, experts dans le domaine de la recherche scientifique suivants : Pr. Hechmi Louzir,Pr.Ahmed Mehezi, ,Pr Chedly Dziri, Pr Habib Gamra, Pr Hamadi Ayadi, Pr Khaled Zghal, Pr Mohamed Hsairi, Pr Nabiha Felfoul, Pr.Riadh Dagfous et Anis Klouz.

Ce jury a décerné le prix de cette 19ème édition au lauréat Zied Hajjaj du service Anesthésie et réanimation de l’hôpital militaire de Tunis.

Le Prix Sanofi de Recherche en Santé a permis de générer depuis sa création près de 320 travaux de recherche qui ont été soumis aux différents jurys. Ces travaux ont été soumis par des chercheurs représentant différents régions universitaires du pays .Tous les travaux primés dans le cadre de ce prix ont été publiés dans des revues internationales scientifiques tels que le Lancet. L’engouement de la communauté scientifique en Tunisie a permis de créer une dynamique positive au niveau du développement de la recherche en santé.

Au cours de la cérémonie , les résultats d’une analyse comparative sur la contribution de la Tunisie dans la recherche par rapport à des pays de la région Afrique et Moyen orient a été présentée. Cette analyse, prenant en considération le nombre ainsi que la qualité des travaux de recherches effectués et publiés a permis de positionner la Tunisie en tant qu’acteur majeur en Afrique et au Moyen Orient ; Le potentiel est important et prometteur pour un développement significatif à court terme .

A propos de Sanofi

Sanofi, l’un des leaders mondiaux de la santé, s’engage dans la recherche, le développement et la commercialisation de solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi est organisé en cinq entités globales : Diabète et Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur et Merial. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York (NYSE: SNY).www.sanofi.coml

A propos de Sanofi en Tunisie

Sanofi est présent en Tunisie depuis plusieurs décennies et occupe la position de leader du marché pharmaceutique tunisien. Les activités de Sanofi en Tunisie concernent l’enregistrement, la production, la distribution et la commercialisation de produits pharmaceutiques (Médicaments innovants, classiques, génériques, vaccins et produits de santé grand public), parapharmaceutiques ainsi que des gammes diététiques et des dispositifs médicaux. www.tn.sanofi.com