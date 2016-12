L’Hebdo : Autonomie des régions, Fiscalité, Bio…

Une sélection de publications de la semaine du 12 au 18 décembre 2016.

Neila Akrimi : «L’autonomie des régions ne veut pas dire l’affaiblissement du pouvoir central»

«Nous sommes en Tunisie depuis 2011, nous avons essayé d’agir auparavant et cela n’avait pas été possible. Après la révolution, il nous a été plus facile d’être présents et d’engager des actions en faveur d’une meilleure autonomisation des régions à travers la gouvernance locale.

Commémoration du 17 décembre 2010 : Faut-il encore croire à la discrimination positive?

Retenue comme un des grands acquis du soulèvement du 14 janvier 2011, la discrimination positive, qui consiste à favoriser, de manière temporaire, le développement de l’arrière-pays, victime depuis 60 ans d’indépendance de discriminations systématiques, ne semble plus d’actualité… cinq ans après le déclenchement de la révolte, un certain 17 décembre 2010, à Sidi Bouzid, avec l’immolation du jeune Mohamed Bouazizi.

Lutte contre l’évasion fiscale : Satisfactions et frustrations

Indépendamment de la vive polémique qu’elle avait suscitée et de l’opposition farouche qu’elle avait rencontrée, la loi de finances 2017, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée des représentés du peuples (ARP), a été un franc succès en matière de lutte contre l’évasion fiscale en ce sens où elle a comporté, en dépit de certaines frustrations, des avancées significatives sur la voie de la dissuasion de la fraude du fisc en Tunisie.

Sécurité : Voici pourquoi la démission d’Abderrahman Belhadj Ali n’est pas une surprise

En dépit des réussites accomplies, depuis un an et 15 jours à la tête de la sûreté nationale, la démission-limogeage d’Abderrahman Belhadj Ali et son remplacement par Ramzi Rajhi à la tête de la Direction générale de la Sûreté national n’est vraiment pas « une surprise » pour les gens qui connaissent bien la chose sécuritaire tunisienne.

Date d’entrée en exploitation du métro de Sfax

La réalisation du projet du métro léger à Sfax débutera en 2019 et l’exploitation du premier tronçon est prévue pour 2021, a annoncé le ministre du transport Anis Ghedira, au cours d’une rencontre sur « les moyens et mécanismes de réussite du projet du métro léger à Sfax ».

Tunisie : Les plantes médicinales et aromatiques rapportent gros

La valeur des exportations tunisiennes de plantes aromatiques et médicinales est estimée à 26 millions de dinars -l’huile essentielle de thym en constituant 58%. Ce sont les données publiées lors du 5ème colloque international sur les plantes aromatiques et médicinales, organisé vendredi 16 décembre à Medenine, à l’initiative de l’Institut des zones arides

Société : Près de 3,2 millions des Tunisiens sont âgés de moins de 17 ans

La Tunisie compte près de 3,200 millions d’enfants âgés de moins de 17 ans, soit 28,7% de la population totale, selon le rapport national sur la situation de l’enfance en Tunisie pour l’année 2015, présenté, vendredi 16 décembre, lors d’une conférence de presse. Ce rapport a dressé un état des lieux de la situation de l’enfance dans le domaine de la santé, de l’enseignement, et de la protection de l’enfance menacée.

Bourse de Tunis : 4e semaine dans le rouge

Dans son analyse boursière hebdomadaire (12-16 décembre 2016), l’intermédiaire en bourse Tunisie valeurs a souligné que le marché a aligné une quatrième semaine consécutive dans le rouge. Pénalisé par la mauvaise orientation de la plupart des indices sectoriels, le Tunindex a glissé de 0,54% à 5 432,21 points.

Loi de finances 2017 : Mode de calcul de la contribution exceptionnelle de 7,5%

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, vendredi 9 décembre 2016, lors d’une séance plénière consacrée à l’examen du projet de la loi des finances 2017, les articles relatifs à l’imposition d’une contribution conjoncturelle exceptionnelle de 7,5% sur les bénéfices des sociétés au profit du budget de l’Etat au titre de l’exercice 2017.

Tunisie : Une semaine d’actualité nationale

Une semaine marquée par la polémique sur le retour des terroristes des foyers de tensions, notamment de Syrie et de Libye. L’affaire Petrofac revient sur le tapis avec des nouvelles manifestations, arrêt de la production et l’annonce de la fermeture de l’usine de Kerkennah.