IDebate : La nouvelle génération de dirigeants engagés dans la société civile en gestation

L’Institut international de débats « IIDebate » (association à but non lucratif), avec le soutien du Programme MEPI (Initiative de partenariat avec le Moyen-Orient) a organisé, dimanche 18 courant à Tunis, une simulation des élections pour choisir le meilleur projet innovant qui remportera le grand prix de l’innovation sociale parmi cinq équipes de jeunes venus des 5 gouvernorats suivants: Bizerte, Tunis, Sfax, Gafsa et Gabès.

« Cet événement s’inscrit dans le cadre du projet « Tounsi W Nghayer » lancé depuis février 2016 et qui a permis la formation de plus de 180 jeunes de Bizerte, Gabès, Grand Tunis, Sfax, Béja et Gafsa dans les techniques de dialogue et de débat » , a indiqué à l’Agence TAP le directeur exécutif de l’association apolitique « IIDebate », Elyes Guermazi.

L’objectif de ce projet est de développer la prochaine génération de dirigeants engagés dans la société civile, en donnant aux jeunes la possibilité de participer activement au processus démocratique et de renforcer, ainsi, leurs compétences pour créer le changement souhaité dans leurs régions.

Guermazi a ajouté que « IIDebate » va soutenir le meilleur projet innovant pour que les jeunes trouvent une source de financement pour poursuivre la création de leur projet.

Le projet qui a remporté le grand prix de l’innovation sociale est baptisé « Warrini Thneytti..n3ich » (montre-moi mon chemin .. que je puisse vivre) élaboré par un groupe de jeunes du gouvernorat de Tunis. Il traite du phénomène de l’abandon scolaire précoce et prévoit des activités de divertissement et des événements artistiques et culturels à l’intention de jeunes décrocheurs.

Le projet présenté par le gouvernorat de Gafsa » Wa3ini fi Trik Hanini » vise à créer une plate-forme d’images avec des accidents de la route et leurs causes afin de sensibiliser la population de la région et inciter ses habitants à respecter le code de la route.

Le deuxième projet « Arborisation » du gouvernorat de Gabès a pour objectif de sensibiliser les gens à l’importance de planter des arbres. Les jeunes ambitionnent de planter un grand nombre d’arbres afin de réduire les émissions du gaz CO2 dans la ville de Gabès.

Le troisième projet des jeunes du gouvernorat de Sfax « Your Cafe » cible le renforcement les compétences des jeunes pour changer le rôle des cafés pour qu’ils soient des espaces de discussion de films et de livres, de Success Stories, Karaoké..

Le dernier projet « Call 4 Change » du gouvernorat de Bizerte est un projet environnemental qui vise à lutter contre le phénomène de la pollution.