Les recherches nucléaires dans le monde arabe en débat en Tunisie

Le 13e congrès arabe sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique a démarré, dimanche 18 décembre, à Hammamet.

La rencontre, qui est organisée par l’Agence arabe de l’énergie atomique (AAEA) en collaboration avec le Ventre national des sciences et technologies nucléaires (CNSTN) se poursuivra pendant cinq jours.

Le président du congrès et directeur du CNSTN, Mokhtar Hamdi, a souligné, à cette occasion, que cette rencontre vient couronner les activités menées dans le cadre des programmes de recherches théoriques et pratiques dans les domaines des sciences et de la technologie nucléaire dans les pays arabes qui œuvrent à accorder à ce secteur la priorité qu’il mérite dans les stratégies d’enseignement, de recherche scientifique et d’innovation.

Il a ajouté que CNSTN, créé en 1993, a pour mission la réalisation d’études et de recherches nucléaires à caractère pacifique dans les différents domaines, ainsi que la maîtrise des technologies nucléaires, leur développement et leur utilisation aux fins du développement économique et social, notamment, dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, de l’énergie, de l’environnement et de la médecine.

Le CNSTN oeuvre à réaliser toutes les activités tendant à assurer le développement des sciences nucléaires, la promotion de ses différentes applications et la maîtrise des technologies nucléaires à des fins pacifiques.

Les applications nucléaires…

Evoquant les applications nucléaires, l’orateur a fait savoir qu’il existe des applications dans les domaines de l’agriculture, des eaux, de l’environnement et de l’industrie.

De son côté, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, a souligné que les difficultés auxquelles les pays arabes sont confrontés pour promouvoir l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire ont rendu nécessaire la mobilisation de tous les moyens disponibles à l’échelle régionale.

Il a, en outre, souligné que le dessalement de l’eau de mer par l’énergie nucléaire constitue, en Tunisie, une alternative importante de point de vue durabilité et utilité économique.

Khalbous a souligné la détermination à œuvrer pour l’élaboration d’un projet de loi cadre sur l’utilisation pacifique de l’énergie et des techniques nucléaires qui prévoit la création d’une instance nationale de sureté nucléaire.

Pour sa part, le président de l’AAEA, Abdelmajid Mahjoub, a mis l’accent sur l’importance de ce congrès qui réunit 150 participants de 13 pays arabes dans l’échange d’expériences et de connaissances en matière de technologie nucléaire.