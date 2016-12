Seigneur! Celui qui a dit que le 21ème siècle serait religieux comme il avait raison. Et n’en déplaise aux laïcs de tous bords, la nouvelle loi de finances 2017 vient de démontrer encore une fois cette relation entre les lois fiscales et divines. Jugez-en par vous-mêmes:

Il a fallu d’un Premier ministre qui porte un nom biblique et pas n’importe lequel, JOSEPH ou YOUSSEF, qui, de par son patronyme, a été témoin d’un phénomène rare initié par une dame au prénom lumineux LAMIA; et ce phénomène n’est jamais arrivé en TUNISIE depuis que ce pays existe : L’MMATRICULE CONCEPTION !

Et la grâce de ce phénomène va toucher tous les corps de métiers qui vont se retrouver, du jour au lendemain, accueillis à bras ouverts par la divine seigneur des IMPOTS, la “ministresse“ des Finances, laquelle, en bergère aguerrie, va ainsi diriger son troupeau vers l’inaccessible nirvana de la transparence fiscale: et dans ce paradis, ce ne sont pas 80 vierges qui vous attendent mais des ordinateurs, des contrôleurs et des logiciels qui vont évaluer vos revenus et vos dépenses. AINSI SOIT-IL. AMEN !

Alors du jour au lendemain, sans cet indispensable matricule, les avocats ne pourront plus plaider leurs causes, les médecins panser leurs plaies, les adeptes d’un certain commerce découvrir que les parallèles se rencontrent et pas à l’infini… mais à la recette des finances.

Il restera les invisibles seigneurs de la contrebande qui, dans leurs paradis ou faute de vierges, ont plus de 80 comptes bancaires numérotés dans les îles du même nom et évidement gèrent en douce et dans l’anonymat (?) les innérables et indémodables et indestructibles circuits de la corruption qui font partie de la structure sociale de tout un chacun depuis la nuit des temps…

Alors que cette grande dame construit en silence un système fiscal viable, on voit pulluler les commissions, structures, associations, programmes de lutte contre la corruption, phénomène dont la définition a toujours été et reste vague et dont les contours restent flous: où elle commence et où elle finit cette corruption? Et la frontière entre les deux mondes est si floue que pour circuler et ne pas s’y perdre, il faut peut-être arroser le guide!