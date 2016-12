Une rencontre sur la coopération économique tuniso-suisse a été organisée, vendredi 16 décembre, au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS), en présence de l’ambassadeur de la Suisse à Tunis, Rita Adam, et d’un nombre d’acteurs économiques de la région de Sfax, et ce à l’initiative conjointe de la CCIS et de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-suisse.

Rita Adam a indiqué qu’il s’agit de sa première visite à Sfax, une région réputée pour ses activités économiques, commerciales et industrielles, a-t-elle dit, mettant l’accent sur le rôle joué par la Chambre de commerce tuniso-suisse, en dépit de son jeune âge, pour booster la coopération économique entre les deux pays.

Elle a émis le vœu de voir le nombre des entreprises suisses implantées en Tunisie, actuellement de l’ordre de 90 entreprises, se développer davantage tout comme les échanges commerciaux entre les deux pays.

La diplomate a appelé à la nécessité de promouvoir la filière « bio » et toute la chaîne de valeurs qui s’y rapporte, faisant savoir que la production biologique est une préférence de premier ordre du consommateur suisse, ce qui peut constituer un créneau porteur pour les entreprises tunisiennes sur le marché suisse.

La présidente de la Chambre de commerce tuniso-suisse, Emna Alleni, a, de son côté, fait savoir que cette Chambre, qui est née après la révolution, s’emploie à dynamiser la coopération et à stimuler l’échange entre les hommes d’affaires tunisiens et suisses. Un travail a été, également, engagé au cours de la période écoulée avec les différentes régions de la Tunisie, à travers son tissu économique en vue de mettre en valeur le potentiel de coopération qui s’y présente, a-t-elle ajouté.

Yessine Alleni, un professionnel tunisien du secteur de l’énergie, a présenté une success-story qui a tiré pleinement profit de la coopération tuniso-suisse. Il fait partie d’un cluster en Suisse spécialisé en énergies renouvelables et auquel sont associés 600 entreprises suisses. Ce cluster, porteur d’un projet structurant en Tunisie envisage de réaliser d’autres projets en partenariat avec des partenaires tunisiens.

Pour sa part, le président de la CCIS, Ridha Fourati, a parlé de l’importance du marché suisse et de cette destination économique qu’il a qualifiée de » prometteuse » pour les hommes d’affaires et les entreprises du secteur privé tunisien, particulièrement pour les entreprises exportatrices de la région de Sfax.

Cette région compte, en effet, 737 entreprises industrielles dont 232 exportatrices. Elles pratiquent essentiellement l’exportation des huiles, des amandes, des produits de la mer, du textile, des engrais et du pétrole et gaz.

La responsable des relations internationales au sein de la CCIS, Nathalie Ben Ayed, a, dans un exposé, présenté le potentiel économique de la région de Sfax et les opportunités de partenariats et d’investissements qui s’offrent dans la région de Sfax. L’industrie agroalimentaire, le textile, la mécanique, l’artisanat et les services sont les principaux secteurs qui peuvent faire l’objet de partenariats tuniso-suisses à Sfax, selon Mme Ben Ayed.