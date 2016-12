Il est des entreprises qui savent mettre en évidence ses ressources humaines. C’est le cas de l’opérateur national des télécommunications, Tunisie Telecom, qui vient de montrer, une nième fois, l’importance qu’elle attache à ses retraités.

En effet, le management de Tunisie Telecom a organisé, le vendredi 16 décembre 2016, une cérémonie en l’honneur de ses retraités de la direction régionale de Ben Arous, au nombre de 79 dont 21 ont atteint l’âge légal de la retraite et 58 bénéficiaires de l’offre de départ volontaire à la retraite.

Comme à l’accoutumée, la cérémonie s’est déroulée dans une ambiance bon enfant, en présence du président directeur général de Tunisie Telecom, Nizar Bouguila, du secrétaire général, Nabil Hammami, et des anciens directeurs régionaux de TT à Ben Arous qui ont été conviés par Faouzi Mrad, le tout nouveau directeur régional de TT à Ben Arous.

S’adressant aux nouveaux retraités, Nizar Bouguila a mis en avant les loyaux services qu’ils rendus durant des décennies pour faire de Tunisie Telecom une locomotive de l’économie nationale et un vrai champion régional.

Le PDG a rappelé le soutien de Tunisie Telecom à ses ressources humaines en améliorant continuellement les avantages accordés à ses retraités. Il a promis que ces avantages seront renforcés en 2017 par le système d’Assurance groupe.

Dans ce cadre, M. Bouguila a invité les partants à la retraite à rester en contact avec leur entreprise, en adhérant à l’Association des Retraités de Tunisie Telecom, car «Tunisie Telecom a encore besoin de vos conseils. N’hésitez pas à nous contacter».

Pour sa part, Faouzi Mrad, le directeur régional de TT de Ben Arous, il n’a pas manqué de remercier ses collègues pour avoir donné une bonne partie de leur vie au développement de l’entreprise et travaillé avec abnégation et conscience.

En plus des hommages, des certificats de remerciements et autres bouquets de fleurs offerts par leurs collègues, les retraités ont bénéficié, chacun, d’un téléviseur LED et d’un petit cadeau artisanal offerts par la direction régionale de Ben Arous.