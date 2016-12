Infrastructure : La BEI décaissera 123 M€ au profit du pont de Bizerte

La Banque européenne d’investissement (BEI) a donné son accord pour la contribution au financement de la réalisation du pont de Bizerte avec un montant de 123 millions d’euros du coût total du projet estimé à 250 millions d’euros, a annoncé, vendredi, le directeur de la banque à Tunis, Ulrich Brunnhuber.

Il a souligné, au cours de son entrevue, avec le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Fadhel Abdelkefi, la disposition de la BEI d’examiner un ensemble d’autres projets liés à l’infrastructure de base, tels que l’autoroute du Centre (Enfidha-Kairouan-Gafsa-Sidi Bouzid), aux transports maritime et ferroviaire ainsi qu’aux zones logistiques.

Abdelkefi a indiqué, qu’à travers les engagements financiers présentés au cours de la conférence internationale sur l’investissement « Tunisie 2020 » pour les cinq prochaines années et s’élevant à 2,5 milliards d’euros la banque a prouvé sa ferme volonté de soutenir la Tunisie et de l’accompagner au cours de l’étape prochaine, lit-on dans le communiqué du ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale.

Il a ajouté que la prochaine période constitue le défi principal, compte tenu de l’action exigée pour traduire les engagements des partenaires en projets, avançant que cette action a démarré immédiatement après la Conférence à travers la création de commissions de suivi et la coordination entre les différents secteurs pour accélérer le rythme d’élaboration des études techniques et la présentation des demandes de financement dans les meilleurs délais en vue d’un démarrage réel de ces projets.