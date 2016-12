Les uns diront que c’est le retour ou la renaissance de Motorola. D’autres estimeront qu’il s’agit d’une rentrée par la grande porte de la marque Lenovo sur le marché des smartphones haut de gamme. C’est selon. On retiendra tout simplement, dans cet ordre d’idées que Motorola cesse en quelque sorte d’être une marque pour devenir une “gamme“, en ce sens qu’il est passé sous le pavillon “Lenovo“. Il faudra donc s’habituer désormais à parler de Lenovo Moto X, G, Z… et ce jusqu’à ce que tout devienne un ensemble homogène, prochainement. Et si vous remarquez que le “M“ de Moto est mis en avant, c’est à dessein de la part du management de Lenovo.

Et de tout compte fait, avec les deux nouveaux smartphones, en l’occurrence le Moto Z et le Moto G4, c’est un coup de maître que la marque Lenovo vient de tenter… Les deux modèles seront directement commercialisés par Lenovo Tunisie, cela dit en passant… Il s’agit des purs condensés technologiques et d’esthétisme…

Nous en avons eu les prémices lors d’une rencontre avec la direction de Lenovo Tunisie, organisée à Tunis, en présence du General Manager Lenovo Afrique, le Sud-africain de Graham Braum.

Pour vous donner un petit aperçu, en l’espace de seulement quelques, pas moins de 1 millions d’unités de Moto Z ont déjà été vendues sur les marchés américain, britannique, français et indien. Inutile de vous dire l’engouement qu’il suscite. Mais pour la Tunisie, il faudra encore patienter quelques semaines. L’équipe Lenovo Tunisie nous assuré être en train d’accélérer les procédures… d’“homologation“.

Que vaut le Moto G4 ?

N’ayant pas encore eu l’occasion de tester le Moto G4, nous avons essayé de savoir ce que dit la presse internationale à son sujet. Les critiques sont diverses. Voici les plus pertinentes.

Certains estiment que le Lenovo Moto G4 reprend le principe d’un téléphone pas vraiment cher, et par-dessus tout intégrant des différences très sensibles par rapport au modèle précédent, en l’occurrence le G3.

D’autres se posent la question de savoir si le Moto G4 pourra s’imposer sur ce segment très concurrentiel surtout que les ingénieurs de Lenovo ont décidé de ne pas accorder beaucoup d’importance aux couleurs vives et donc attrayantes, optant pour seulement deux couleurs, à savoir le blanc et le noir. En fait, il est souvent admis que les couleurs vives (le rouge, le violet, le bleu, l’orange…) sont les couleurs préférées des jeunes, en général, et des femmes, en particulier.

Mais on souligne que le G4 est doté d’un écran Full HD sur 5,5 pouces pour une résolution d’environ 400 ppi. L’écran IPS offre également une luminosité suffisante, et des couleurs plutôt fidèles, disent les spécialistes.

Ce n’est pas tout, car plusieurs options sont proposées, dans ces conditions, il est possible de choisir un rendu « naturel », moins saturé, en tout cas pour ceux qui n’aiment pas les couleurs moins tape-à-l’œil –entendre par-là les couleurs vives.

Ceci dit, on se rattrape sur le prix, car le G4 sera proposé aux alentours de 200 euros (en Europe), et sur le marché tunisien à 590 dinars.

Avec ce prix, on pense que Lenovo pourrait tirer son épingle du jeu… en tout cas sur le marché tunisien.

Maintenant quid du Moto Z ?

Tantôt un smartphone, tantôt un appareil photo. D’ailleurs, cela dit en passant, nous avons montré les photos que nous avons prises du Moto Z à des amis qui ont directement dit que c’est un «appareil photo»… Pour la marque Lenovo et ses ingénieurs, il s’agit ni plus ni moins qu’une nouvelle expérience en matière de téléphonie. Et à travers de ce que nous avons vu, cela semble très osé.

En effet, le Moto Z est un smartphone modulaire qui vise à «révolutionner» en deux étapes, s’adapter aux besoins des utilisateurs, mais aussi anticiper sur leurs demandes. Les spécialistes du marketing appellent cela «avoir de la vision».

En tout cas, ce smartphone propose une vingtaine de modules à même d’enrichir les fonctionnalités du téléphone.

La nouveauté réside dans le fait que ce smartphone, grâce à plusieurs «mods», peut transformer le téléphone en un appareil photo semi-professionnel (avec zoom x10), mais également en imprimante, en hautparleur ultra puissant (JBL SoundBoost Speaker) et même en rétroprojecteur pouvant diffuser une image jusqu’à 70 pouces.

Graham Braum nous a expliqué que «le concept de smartphone modulaire, initié par d’autres marques, n’aura jamais autant été exploité par Lenovo. Cela concerne aussi bien le côté hardware que software». Voilà sans doute ce qui explique que le nouveau smartphone soit vendu à plus de 1 million d’unités en seulement quelques semaines.

Pour étayer ses dires, M. Baum pense que les coques arrière, personnalisables à l’infini, et la diversité des modules sont à même d’atteindre et les utilisateurs amateurs et les professionnels.

Autres caractéristiques du Moto Z, c’est son épaisseur (5,2 mm, ce qui en ferait le smartphone le plus fin au monde actuellement) et son poids (136 grammes), en sus un écran 2K de 5,5 pouces avec protection Corning Gorilla Glass 4. Sous le capot, on retrouve un processeur Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820, 4Go de mémoire ram, 32 ou 65Go de mémoire interne extensible.

Mais ce n’est pas tout, puisque le Moto Z dispose également d’un apn arrière de 13 mpx avec autofocus laser et de 5 mpx avant.

Vous aurez deviné que pour acquérir ce bijou –à la fois esthétique et technologique-, il va falloir des reins pardon des caisses autrement très garnis. Car, son pris tournerait aux alentours de 1700-1800 dinars tunisiens. Et encore, si vous y ajoutez les différents modules (il faudra compter entre 150 et 250 dinars), on vous laisse faire le calcul.

Ceci étant, par rapport à ce qu’on nous a présenté, le jeu en vaut vraiment la chandelle.

Tallel BAHOURY