Bourses de recherche Ideas Matter pour les étudiants ouest-africains

L’Association de Recherche Ouest-Africaine (WARA) et la Fondation MasterCard sont heureuses d’annoncer les lauréats du programme de bourses Ideas Matter ; une nouvelle bourse destinée à soutenir les travaux relatifs aux femmes, à la technologie et à l’entrepreneuriat des jeunes chercheurs de la région . La dotation d’une valeur de 4 000 dollars US permettra aux lauréats de résoudre quelques-uns des enjeux les plus épineux en matière de santé et d’économie auxquels l’Afrique est actuellement confrontée.

Lors de cette compétition inaugurale, le programme de bourses doctorales Ideas Matter a reçu 63 candidatures d’étudiants de troisième cycle représentant 10 pays ouest-africains et des domaines aussi variés que la biologie, l’agronomie, les sciences politiques, la médecine, la santé publique, la chimie et la pharmacie. Alors que parmi les 63 candidatures, 17 seulement étaient présentées par des femmes, les trois candidatures en tête ont toutes été soumises par des jeunes femmes, ce qui atteste de leur rôle croissant dans les domaines de la science et de la technologie. Les trois candidates sélectionnées parmi ces dossiers d’une qualité exceptionnelle sont :

– Osemudiamen Oseabhi Anao (Nigeria), Université du Bénin, explorera les effets sanitaires d’un composant commun toxique des déchets d’équipements électriques et électroniques, pouvant agir comme perturbateur endocrinien, agent cancérigène et substance toxique pour le développement neurologique ;

– Akomoun Blandine Kapko (Bénin), Université d’Abomey-Calavi, développera un inventaire des plantes utilisées dans le traitement traditionnel de la fièvre typhoïde, et travaillera à identifier et isoler leurs propriétés actives ; et

– Gloria Tetteh-Kubi (Ghana), Université de Cape Coast, étudiera les mesures visant à réduire l’utilisation généralisée de pesticides pour la culture du niébé, contribuant ainsi à diminuer la pauvreté, à la sécurité alimentaire et à la conservation de la biodiversité.

Le programme de bourses Ideas Matter reflète l’engagement de WARA et de la Fondation MasterCard à augmenter les possibilités pour les chercheurs ouest-africains en devenir qui transforment les idées en solutions actives en ce qui concerne les enjeux auxquels la région mais aussi le monde sont confrontés.

À propos de WARA

L’Association de Recherche Ouest-Africaine a pour mission de promouvoir la recherche et les échanges universitaires entre les étudiants et au sein des institutions d’Afrique de l’Ouest et des États-Unis. Ces 15 dernières années, WARA a directement soutenu les travaux d’environ 100 chercheurs ouest-africains dans un grand nombre de domaines. Son siège régional, le Centre de Recherche Ouest-africain (WARC), est situé à Dakar, au Sénégal. WARA est membre du Conseil des Centres de Recherche Américains d’Outre-mer (Council of American Overseas Research Centers) de la Smithsonian Institution et a ses bureaux américains au Centre d’études africaines de l’Université de Boston. Pour en savoir plus sur WARA, consultez le site www.bu.edu/wara.

À propos de la Fondation MasterCard

La Fondation MasterCard travaille avec des organisations visionnaires pour fournir un meilleur accès à l’éducation, à la formation professionnelle et aux services financiers aux populations vivant dans la pauvreté, principalement en Afrique. En tant que l’une des plus grandes fondations privées, son action est guidée par sa mission d’améliorer l’apprentissage et de favoriser l’inclusion financière afin de créer un monde solidaire et équitable. Basée à Toronto, au Canada, son indépendance a été établie par MasterCard lors de la création de la Fondation, en 2006.

BOSTON, Etats-Unis, 16 décembre 2016,-/African Media Agency (AMA)

Crédit photo Frederick Awuku