Culture : Journées culturelles et touristiques tunisiennes à Paris

Un groupe d’artistes, de sportifs et de journalistes tunisiens effectue, de vendredi à dimanche, une visite à Paris pour animer les « Journées culturelles et touristiques tunisiennes à Paris ».

Organisé par l’association « Kolna Bardo » (Tous Bardo), l’événement vise à faire passer un message de paix, de dénoncer le terrorisme et de rencontrer la communauté tunisienne établie en France.

Le programme a été entamé par un hommage aux victimes des attentas terroristes de novembre 2015 à Paris. Une gerbe de fleurs a été déposée devant la salle de spectacles du Bataclan, dans le 11ème arrondissement de Paris, où 90 personnes ont été tuées le 13 novembre 2015 par des terroristes.

L’ambassadeur de Tunisie en France, Mohamed Ali Chihi, a indiqué que la Tunisie « transmet toujours des messages de paix et de fraternité et également un message culturel pour dénoncer le terrorisme qui frappe la paix et la démocratie ».

Le maire adjoint du 11ème arrondissement, Stéphane Martinet, a déclaré à l’agence Tap que « la bataille contre le terrorisme sera gagnée par la paix, la concorde, le respect mutuel et le développement des arts ». « Il faut rester solide pour faire vivre la paix », a-t-il souligné.

Le président de l’association « Tous Bardo », Abdelatif Mlayah, a rappelé également dans une déclaration à la Tap que l’événement « vise à dénoncer le terrorisme, à faire passer un message de paix et à rencontrer les tunisiens en France ».

L’humoriste Lamine Nahdi estime qu’il est important d’organiser régulièrement des spectacles artistiques pour être en contact permanent avec la communauté tunisienne en France.

L’actrice Mouna Noureddine a souligné de son côté « qu’il ne faut pas céder et continuer à lutter contre le terrorisme ».

A l’ordre du jour du programme, des visites de monuments touristiques et culturels, des rencontres avec des Tunisiens à Paris et une animation artistique.