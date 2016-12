Partenariat entre Interxion et DataXion sur des offres d’hébergement en France et en Tunisie

INTERXION HOLDING NV (NYSE: INXN), l’un des principaux fournisseurs de services de data centers de colocation neutres vis-à-vis des opérateurs Télécom et des fournisseurs de cloud en Europe, et DataXion, opérateur de data center en Tunisie, annoncent ce jour la signature d’un partenariat étendu, leur permettant de proposer des offres combinées d’hébergement physique en France et en Tunisie.

Avec la signature de ce partenariat, les deux Groupes s’appuient sur la complémentarité de leurs infrastructures, de leurs services et de leurs expertises en France et en Tunisie pour accompagner le développement de leurs clients sur ces marchés vecteurs de croissance, et ainsi proposer des services de « dual sites » à leurs clients. Pour ce faire, DataXion a prévu de déployer un point de présence dans le data center marseillais d’Interxion (MRS1), et Interxion de proposer à ses clients les espaces du data center de DataXion situé près de Tunis.

Créé par le premier groupe privé de Tunisie (Poulina Group Holding), DataXion a été inauguré en mai 2016. Il est à ce jour le plus grand data center neutre et Tier 3+ d’Afrique du Nord.

En France, Interxion compte deux campus de data centers à Paris et Marseille, soit 8 data centers au total, dont le dernier ouvert à Marseille en 2014, nommé MRS1. En combinant leurs expertises, DataXion et Interxion proposent ainsi à leurs clients des services de « dual sites » assurant, en cas de besoin, la continuité et la reprise d’activités.

« Ce partenariat avec DataXion permet de proposer à nos clients une offre d’hébergement élargie vers la Tunisie, tout en garantissant les mêmes niveaux d’excellence opérationnelle, et ainsi d’accompagner le développement de nos clients sur un continent en plein essor. Le rapprochement de notre campus de data centers de Marseille avec celui de DataXion.

près de Tunis répond à une logique de rapprochement entre deux villes et participe au développement du numérique de la région Nord-Est de l’Afrique et du sud de la Méditerranée », explique Fabrice Coquio, président d’Interxion France.

« Le campus de data centers de Marseille d’Interxion est devenu en très peu de temps un emplacement de choix incontournable qui a su attirer à lui une communauté grandissante de fournisseurs de connectivité internationaux. Ce partenariat constitue donc une véritable opportunité pour DataXion d’accéder à cette communauté, ainsi qu’aux 42 data centers d’Interxion en Europe, et ainsi d’accompagner les projets de développement de nos clients. », explique Naceur Kchaou, directeur général de DataXion.

À propos d’Interxion

Interxion (NYSE: INXN) est l’un des principaux fournisseurs de services de data centers de colocation neutres vis-à-vis des opérateurs Télécom et des fournisseurs de cloud en Europe, comptant un vaste ensemble de clients dans 42 data centers répartis sur 11 pays européens. Les data centers d’Interxion, conçus de façon uniforme et efficients sur le plan

énergétique, proposent aux clients une sécurité et une disponibilité étendues pour leurs applications critiques.

Avec plus de 600 fournisseurs de connectivité, 21 points d’interconnexion Internet européens et la plupart des principales plates-formes cloud et de médias numériques présents sur l’ensemble de sa couverture géographique, Interxion a créé des hubs financiers, de contenu, de cloud et de connectivité qui facilitent l’activité de communautés d’intérêt de clients

en plein essor. Pour de plus amples informations, merci de consulter www.interxion.fr.

À propos de DataXion

DataXion est un opérateur de data center neutre créé en 2012 par le Groupe Poulina (Tunindex : PGH). Certifié aux normes internationales et situé à un emplacement stratégique proche de la capitale et des liens principaux des opérateurs télécoms, DataXion garantit un niveau de qualité de service et de disponibilité uniques en Afrique du Nord.

Sa conception satisfait aux dernières normes internationales et permet à tous les clients locaux et internationaux d’opérer leurs infrastructures informatiques dans les meilleures conditions de sécurité, de confidentialité et de performance.

La connectivité performante du DataCenter vers les capitales européennes marque ainsi une étape importante dans le rapprochement numérique entre la Tunisie et l’Europe. Ces investissements renforcent le groupe PGH dans sa stratégie de développement du secteur digital et vont accélérer la coopération numérique (nearshoring ou offshoring) entre la Tunisie et l’Europe.