Sécurité informatique : EO Data Center s’associe à Hexatrust pour consolider son écosystème

EO Data Center, leader sur le marché de l’hébergement en Tunisie, a signé un accord de partenariat avec Hexatrust, acteur majeur de la sécurité des systèmes d’information.

A travers cet accord, EO consolide son écosystème afin d’assurer à ses clients des conditions de sécurité renforcées en matière de cybersécurité et de confiance numérique.

Souheil Ben Salem, DG de EO, a déclaré qu’«en nouant un partenariat avec Hexatrust, le nec plus ultra des acteurs de la sécurité d’information, nous voulons démontrer que les partenariats verticaux que nous signons ont pour ambition de créer un écosystème de fiabilité et de compétences à même de rassurer nos clients et partenaires».

Deux ans après sa création, le Data Center EO se prévaut d’être devenu le leader national en matière d’hébergement avec comme clients plus de 8 institutions financières, des hébergeurs web, des radios, des TV et également la plateforme de portabilité des numéros des 3 opérateurs de télécommunications comme principales réalisations.

Plus encore, EO a également obtenu la certification selon la norme ISO 27 001 comme matérialisation de sa quête de l’excellence. Cette norme porte sur le management de la sécurité des informations, notamment les données financières, les documents soumis à la propriété intellectuelle, les informations à caractère personnel ou les données qui sont confiées par des tiers.

Forte aujourd’hui de ses 15 collaborateurs, EO Data Center demeure fidèle à ses valeurs et ses objectifs annoncés lors de son lancement, à savoir la fiabilité et la confiance pour accompagner les entreprises ayant choisi de sauter allègrement dans la transformation digitale dans le cloud, le big data et dans toutes les révolutions numériques que le monde traverse actuellement et qui exige beaucoup de rigueur et de minutie.

«La transformation digitale représente finalement une véritable opportunité pour la DSI : celle de ne plus être perçue comme un centre de coûts mais bien un centre de valeur», a ajouté le directeur général de EO Data Center.