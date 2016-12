Artisanat : L’ONAT va soutenir et encadrer les artisans de DenDen…

Une convention de partenariat a été signée, jeudi 15 décembre, entre l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT) et l’Association des artisans de la maison de l’artisanat de DenDen (récemment créée), dans l’objectif de mettre en place un cadre de coordination et de coopération entre les deux organismes et de promouvoir l’artisanat tunisien.

Cette convention, signée en marge de l’Expo-vente de cadeaux de fin d’année, organisée au village de l’artisanat à Den Den, vise à instaurer un système de coopération favorisant le développement du Village Artisanal de Denden pour qu’il soit « un village artisanal pilote et une véritable vitrine de l’artisanat tunisien ».

Elle vise également à multiplier les actions et les canaux de promotion des produits artisanaux, et à favoriser leur commercialisation sur les marchés intérieur et extérieur, comme le stipule le texte de la Convention, dont l’Agence TAP a obtenu une copie.

En vertu de cette convention, l’ONAT accompagne, soutient et encadre les artisans et les entreprises artisanales opérant dans le cadre du Village pour garantir une meilleure qualité des produits et encourager l’innovation et aussi appuyer la participation des artisans aux manifestations régionales, nationales et internationales.

Chedhli Smida, secrétaire général de l’association des artisans du Village artisanal de Den Den a souligné que la convention signée « reflète la volonté de favoriser l’implication de la société civile dans la promotion de l’artisanat tunisien, pilier important du tourisme, sur le marché local comme à l’étranger ».

De son côté, Makrem Zitoun, président de l’association, a fait savoir qu’une nouvelle convention de partenariat sera signée avec la Délégation régionale de l’éducation à la Manouba, afin de faire participer les élèves et les établissements scolaires aux différentes manifestations organisées, dans le cadre du village artisanal.

Zitoun a par ailleurs indiqué qu’un café culturel, verra le jour dans les mois à venir, au sein du village, dans l’objectif d’y créer une dynamique culturelle. Le coût de ce projet s’élève à 220 mille dinars.