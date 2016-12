Le marché débute en ce Vendredi 16 Décembre dans le vert, où le Tunindex affiche une hausse de 0.11% avec 5 438.12 points dans un volume transactionnel de 0.909 MTND.

Dans le vert, OFFICE PLAST grimpe de 4.30% à 3.15 TND suivie par CIMENTS DE BIZERTE et STEQ qui gagnent respectivement 2.85% et 2.73% à 2.88 TND et 10.50 TND.

A la baisse, TAWASOL GROUP HOLDING chute de 3.63% à 0.53 TND tout comme TELNET et la ELECTROSTAR qui dévissent respectivement de 2.49% et 2.33% à 3.52 TND et 2.93 TND.