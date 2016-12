Bizerte : Toute la région sera raccordée en gaz naturel en 2018

Le projet de raccordement de la région de Bizerte au gaz naturel sera réalisé, vers la fin de 2018, au lieu de 2019, annonce à l’agence TAP le gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider.

L’avancement de la date de réalisation du projet a été décidé, lors d’une séance de travail tenue, jeudi, au siège du ministère de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables, en présence de représentants de la STEG, des services régionaux et des organisations de la société civile, ainsi que des députés et des investisseurs.

Les procédures d’appels d’offres devront être finalisées en mars 2017, signale le gouverneur. Une réunion de suivi du projet se tiendra chaque trimestre.

Le projet d’un coût global de 83 millions de dinars se compose de deux phases. La première consiste en l’installation d’un gazoduc sur 63 km de long, entre Tunis et Mabtouh (délégation d’Utique). Les travaux ont enregistré un taux d’avancement de 15%. La seconde phase prévue, dans le plan quinquennal 2016-2020, consiste en la poursuite de l’installation du gazoduc, entre Mabtouh et Bizerte, sur 50 km, en passant par toutes les délégations de la région.