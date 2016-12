Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture, jeudi, dans le rouge

La Bourse de Tunis clôture, jeudi, dans le rouge et le Tunindex affiche une perte de 0,47% à 5 432,10 points dans un volume total de 3,781 millions de dinars(MD), selon l’intermédiaire en Bourse Mena Capital Partners (MCP).

Figurant parmi les valeurs haussières, la STEQ enregistre une performance de 4, 49% à 10,22 dinars (D), suivie par ELBEN qui gagne 4,28% à 3,90 D.

SERVICOM clôture à 9,07 D, s’appréciant ainsi de 4,25% drainant le plus fort volume de la journée soit 0,659 MD.

Egalement dans le vert, SOMOCER grimpe de 3,94% à 1,58 D. Hannibal Lease clôture à 8,96 D s’appréciant ainsi de 2,99%.

Dans le rouge, HEXABYTE lâche 4,47% à 4,91 D, souligne MCP. SOTETEL et EUROCYCLE affichent une chute respective de 2,70% et 2,61% à 2,52 D et 41 D.

Egalement à la baisse, AMS et MAGASIN GENERAL ont enregistré des pertes respectives de 2, 57% et 2,54% et clôturent à 1,89 D et 1,92 D.