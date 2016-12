Bourse de Tunis : Les revenus des sociétés cotées

La compilation des indicateurs d’activité trimestriels au 30 septembre 2016 publiés par les sociétés cotées fait ressortir une hausse du revenu global des sociétés cotées au troisième trimestre 2016 de 8,6% par rapport à la même période de 2015 avec une évolution positive des revenus de 57 sociétés cotées contre 22 baisses.

Evolution Sectorielle :

1- Le produit net bancaire (PNB) des 12 banques cotées a progressé de 9,9% au troisième trimestre 2016 par rapport au troisième trimestre 2015. L’indice sectoriel des banques a pour sa part suivi la performance du secteur bancaire en gagnant 10,8% depuis le début de l’année en cours.

2- Le revenu net de leasing global des sept sociétés de leasing cotées a progressé de 15,5% au troisième trimestre 2016 par rapport au troisième trimestre 2015 pour passer de 188,6MD à 217,8 MD.

3- Le chiffre d’affaires global des deux grandes enseignes de la distribution cotées en bourse MONOPRIX et MAGASIN GENERAL a régressé de 0,2% au troisième trimestre 2016 par rapport au troisième trimestre 2015 pour passer de 1 031,6 MD à 1 030 MD.

Par ailleurs, les quatre concessionnaires automobiles cotés ont vu leur chiffre d’affaires global progresser de 7,4 % pour passer de 721,2 MD à 774,2 MD.

4- Le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (POULINA GROUP Holding, DELICE Holding & SFBT) a progressé de 13,9% pour passer de 2 055 MD à 2 341,6 MD.

5- Six secteurs ont enregistré une hausse des revenus durant cette période. Le secteur des

Télécommunications a réalisé la meilleure progression au niveau des revenus soit (+35 %), suivi par le secteur des Industries (+16,8 %). Trois secteurs ont réalisé des contre-performances dont la plus importante est celle du secteur Matériaux de base (-5,5%).

6- Dix sous secteurs ont réalisé des performances positives au troisième trimestre 2016 par rapport au troisième trimestre 2015. Les meilleures performances sont revenues aux deux sous secteurs Bâtiment et Matériaux de Construction (+16,9%) et Biens et Services Industriels (+16,7%).

Parmi les trois sous secteurs qui ont réalisé une régression de performances, la plus forte baisse a concerné le sous secteur Médias (-50,7%), suivi par le sous secteur Matériaux de Base (-5,5%).

Evolution par société :

En Plus de la SITS dont le Chiffre d’affaires s’est multiplié x10, les plus fortes hausses de revenus ont été réalisées par SFBT (+64,6%), ESSOUKNA (+58,2%) TGH (+57,2%) et Wifack International Bank (+35,1%).

Les plus fortes baisses de revenus ont touché TUNINVEST SICAR (-68%), MIP (-50,7%) , STIP (-39,8%), Placements de Tunisie (-32,2%) et CELLCOM(-27,5%).

Evolution des indices sectoriels :

Sur les 13 indices sectoriels publiés par la Bourse, Sept (07) indices ont enregistré des performances positives à la fin du troisième trimestre 2016 dont la meilleure a concerné celui des Produits Ménagers et de Soins Personnels (34,89%) et les Banques (+10,83%). L’indice de l’Automobile et Equipementiers a accusé la plus forte baisse (-24,22%), suivi par celui de l’Assurance (-6,45%) et celui des services aux consommateurs (-6,31%).