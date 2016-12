Tunisie : Les recettes touristiques ne se redressent toujours pas

Les recettes drainées par le secteur touristique en Tunisie se sont situées à 2 milliards de dinars, durant les dix premiers mois de 2016, ce qui correspond à une régression de 7,1% durant la même période de 2015 et une chute de 36,2% par rapport à 2014, et ce en dépit de la hausse des arrivées et des nuitées.

Selon les données statistiques publiées par le ministère du Tourisme, le nombre d’arrivées aux frontières tunisiennes s’est élevé, à fin octobre 2016, à 4.810.760 personnes, contre 4.653.127 touristes en octobre 2015 (une hausse de 3,4%) et 6.341.554 en 2015 (une baisse de 24,1%).

En ce qui concerne le nombre de nuitées globales, il s’est élevé à 16.422.968 nuitées, ce qui représente une hausse de 10% par rapport aux dix premiers mois de 2015 et une chute de 38,8% par rapport à 2014.

Le secteur du tourisme sera restructuré à travers la mise en place d’une stratégie cohérente comprenant des actions de formation professionnelle, de contrôle de la qualité, et de diversification du produit touristique, selon le ministère.