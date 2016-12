SIAPE : Chahed entre le marteau de l’UGTT et l’enclume de la SociÃ©tÃ© civile Ã  Sfax

Une vingtaine d’associations, d’organisations et de structures de la société civile à Sfax ainsi que des députés, des universitaires et des hommes d’affaires appellent le chef du gouvernement, Youssef Chahed, à visiter la région et à activer la décision de fermer et de démanteler l’usine SIAPE.

Cet appel a été lancé dans une motion rendue publique, mardi, suite à une réunion tenue la veille à l’initiative du Centre des jeunes dirigeants d’entreprise, de la coordination « Environnement et Développement » et de l’Institut arabe des chefs d’entreprise (section Sfax), en réaction à un éventuel report de la visite de Youssef Chahed à Sfax lié à la question de la SIAPE (Société industrielle d’acide phosphorique et d’engrais).

Les signataires de la motion demandent au Groupe chimique tunisien (GCT) de garantir les droits des travailleurs et de ne pas les impliquer dans ce conflit, allusion à sa position appuyée par l’UGTT, laquelle rejette le démantèlement de l’usine et propose son redéploiement dans des activités non polluantes afin de préserver les emplois.

Les associations expriment leur indignation à l’encontre des gouvernements successifs qui, selon elles, ne respectent pas leurs engagements concernant la fermeture de la SIAPE. Elles réitèrent leur attachement au démantèlement de l’usine et à la dépollution de la côte sud de la ville de Sfax.

Ont pris part à cette réunion, l’Union régionale de l’industrie, l’Union des PMI, la CONECT-Sfax, la Chambre de commerce et d’industrie, les sections de l’Ordre des avocats et de la Ligue des droits de l’Homme, l’Institut arabe des droits de l’Homme et plusieurs associations actives dans les domaines de l’environnement, de la santé et du développement.