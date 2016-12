A l’échelle du monde arabe, le tourisme emploierait quelque dix millions de personnes, soit 12% de l’ensemble des emplois dans la région. Mais la volonté d’aller plus loin existe, car les intentions d’investissement touristique pourraient atteindre les 330 milliards de dollars dans le monde arabe à l’horizon 2020.

Dans le monde, plus de 100 millions personnes travaillent dans les secteurs du tourisme et du transport, alors que plus de 270 millions de personnes profitent des emplois indirects générés par le transport aérien et le tourisme, ce qui constitue un emploi sur onze à l’échelle mondiale.

Chiffres annoncés à l’occasion du VIe Sommet arabe de l’aviation, organisé le 5 décembre 2016, en Jordanie.