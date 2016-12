Foot – Clubs professionnels : Vers le plafonnement des salaires des joueurs

L’Assemblée générale ordinaire des clubs professionnels de football, tenue vendredi après-midi, a adopté une série de textes visant à plafonner les salaires des joueurs et des techniciens et à limiter le recrutement des joueurs.

Les nouveaux règlements prévoient en effet que les salaires et les primes des joueurs professionnels évoluant dans des clubs professionnels ne doivent pas dépasser les 40% du budget total du club, et que la fédération n’acceptera aucun contrat professionnel avec un joueur si le club ne respectera pas cette condition.

Les nouveaux textes fixent également les salaires annuels des membres des staffs techniques, respectant le budget de chaque club.

On a également procédé, lors de cette Assemblée générale ordinaire, à l’amendement des règlements régissant les conditions de recrutement des joueurs étrangers et les sanctions à prendre en cas de litiges financiers entre les joueurs et les clubs.

Ces sanctions peuvent aller du retrait de points du classement du club lors de la saison prochaine, jusqu’à la relégation à une division inférieure.

Les règlements interdisent également aux clubs de recruter plus de huit joueurs professionnels.

Concernant le recrutement des joueurs étrangers, la licence ne peut être délivrée qu’aux joueurs de plus de 19 ans comptant au moins cinq sélections avec leur équipe nationale représentative, et qu’aux joueurs de moins de 19 ans ayant évolué au moins une dizaine de fois en sélections des jeunes.