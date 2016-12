Samir Saied : Les banques publiques savent qu’il faut améliorer les prestations de services

« Les banques publiques sont, de nos jours, plus conscientes des défis relatifs à l’amélioration des prestations de services, à la promotion de l’investissement et à la création d’emplois au service de l’économie nationale », a relevé le directeur général de la Société tunisienne de banque (STB), Samir Said.

Il a ajouté, dans une déclaration à l’agence TAP, à l’occasion de l’ouverture de deux agences de la STB dans les régions « Al Afran » et « Tina » que ces banques sont incitées, grâce aux nouvelles réformes, à jouer leur rôle social, en parallèle à leur rôle économique surtout qu’elles disposent de tous les fondements nécessaires pour ce faire, en dépit de leurs conditions difficiles.

Said a indiqué que le processus de réformes de la STB a réalisé des avancées, faisant savoir que l’encadrement de ses cadres et compétences se fait de manière très accéléré, ce qui est à même de permettre à l’entreprise de retrouver sa position avant-gardiste qu’elle a occupée depuis la mise en place de l’économie tunisienne.

Et le responsable de poursuivre que son établissement a préparé des projets et de nouveaux produits, dont des projets inscrits selon la formule du partenariat public privé (PPP) ainsi que des services de développement de leadership nécessaires à l’actuelle phase économique .

Il estime que les nouvelles filiales de la STB à Sfax reflètent l’importance accordée par l’établissement à la région et son pari pour que cette dernière soit un pôle important dans le monde des affaires et des activités commerciales et de développement.

La création de deux nouvelles structures s’inscrit dans une stratégie de multiplication du nombre d’agences dans la ville de Sfax, de 5 à 10 agences.

Les agences créées se répartissent en trois agences au titre de l’année 2016 et à deux agences prévues pour 2017. Le nombre d’agences de la STB sur tout le territoire de la République s’élève à 143 agences.

S’agissant des produits islamiques, Samir Said a souligné que la STB interagit positivement avec ces produits, du fait qu’elle coopère étroitement avec « Wifak Bank », qui s’est transformée récemment en une banque islamique, relevant que la STB compte parmi ses principaux actionnaires.

La STB, a-t-il dit, coopère également avec les entreprises et structures de micro financement, tels que « Enda Tamweel » , considérant que la banque contribue par cette coopération, à la promotion du système de financement de microcrédits qui joue un grand rôle social, outre son rôle économique et d’investissement.