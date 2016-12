La Poste tunisienne et Mastercard s’engagent à promouvoir l’inclusion financière en Tunisie

Développement de services financiers digitaux innovants via la plate forme de paiement électronique de la Poste tunisienne e-DINAR. C’est l’accord de partenariat stratégique que la Poste tunisienne et Mastercard ont signé au siège de la Poste à Tunis, lundi 17 octobre 2016.

Par le billais de cet accord, paraphé par Moez Chakchouk et Khalid Elgibaly, respectivement PDG de la Poste tunisienne et président Moyen-Orient et Afrique du Nord de Mastercard, et en présence du ministre tunisien des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Mohamed Anouar Maarouf, et des cadres des deux institutions, la Poste tunisienne et son partenaire renforcent leur engagement conjoint à promouvoir l’inclusion financière en Tunisie et l’égalité économique à travers les services financiers numériques.

Fondé sur plus d’une décennie de collaboration entre les deux institutions, ce partenariat permettra à la Poste tunisienne de proposer aux clients tunisiens ainsi qu’aux micros, petites et moyennes entreprises (MPME) des solutions novatrices et sécurisées de paiement électronique disponibles 24h/24 et 7j/7 à travers la plateforme e-payement de la Poste tunisienne et moyennent notamment les cartes Mastercard prépayées e-Dinar.

En outre, un plan d’action a été mis en place afin de consolider les efforts de la Poste tunisienne et Mastercard à même de favoriser l’accès aux paiements numériques plus pratiques et à bon marché.

Selon un document distribué aux journalistes présents, la Poste tunisienne indique que cet accord stratégique va également lui permettre de contribuer davantage aux projets nationaux d’e-government et de l’administration numérique.

D’ailleurs, Mohamed Anouar Maarouf n’a pas manqué de rappeler que “les TIC ont un rôle important pour promouvoir l’inclusion sociale et économique en facilitant l’accès aux services financiers pour les populations et les micro-acteurs économiques non bancarisés“. Et à propos de ce partenariat, il a ajouté qu’il permettra aux deux partenaires “de participer davantage à la stimulation de la croissance économique et à la vulgarisation de l’éducation financière auprès des différentes catégories sociales, en particulier la population à faible revenu“.

Quant à Kahlid Elgibaly, il dira que «l’inclusion financière est l’une des priorités de Mastercard. Pour réaliser cet objectif, Mastercard croit en l’importance d’une coopération fructueuse bilatérale à travers des partenariats stratégiques public-privé qui jouent un rôle essentiel dans l’inclusion des citoyens au sein du système financier formel et la généralisation des moyens de paiement électroniques pour arriver à un monde sans Cash, pour le bien des citoyens, des gouvernements et de l’économie en général. Cette coopération avec la Poste tunisienne, à travers le protocole d’entente que nous avons signé aujourd’hui, est une nouvelle étape dans la réalisation de cet objectif. Nous allons travailler ensemble pour développer un programme de cartes prépayées Mastercard afin de permettre à un million de citoyens supplémentaires d’encaisser les indemnités maladie, les bourses universitaires, les retraites et les micro-crédits, sur les cartes Mastercard e-dinar».

Le P-dg de la Poste tunisienne, Moez Chakchouk, renchérit en affirmant que son institution «s’est engagée dans une stratégie d’inclusion sociale et financière reposant sur le développement des services financiers numériques et innovants basés notamment sur la technologie de payement et des modèles d’affaires adaptés aux populations à faibles revenus». Pour ce faire, ajoutera-t-il, «la Poste tunisienne s’est fixé des objectifs très ambitieux, à savoir l’accès universels aux services financiers numériques à travers sa plateforme de paiement mobile “MobiPoste“ en particulier pour les jeunes et les étudiants, les MPME ainsi que les citoyens peu servis par le secteur bancaire. Elle renforcera aussi son positionnement en tant qu’institution nationale pionnière pour l’essor du e-commerce et le développement de l’administration numérique»