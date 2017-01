Les 15 statistiques à retenir en 2015 en matière de e-tourisme

Le marketing des marques touristiques passe par une approche numérique créative et dynamique. À l’ère du e-tourisme, voici 15 statistiques qui font réfléchir. .

Frédéric Gonzalo (passionné du marketing et des communications… depuis plus de 20 ans dans le monde du tourisme au Canada) revient tout juste de Miami où se déroulait l’événement Online Marketing Strategies in Travel, organisé par EyeForTravel.

À titre de conférencier, panéliste et participant, il a pu assister à une série de conférences où se sont succédés autant de cas pratiques de destinations et hôteliers, que d’études partagées par des firmes comme Google, Twitter, Facebook, BrandWatch, Return Path, Adobe Travel, Club Med, Hotels.com ou encore Visit Britain, pour ne nommer que celles-là.

C’est suite à cela que cet expert du tourisme a dressé la liste des 15 statistiques percutantes, auxquelles les marques en tourisme doivent particulièrement prêter attention:

1. TripAdvisor (42%) est l’application mobile la plus téléchargée parmi les voyageurs, suivie de Priceline (15%), Expedia (14%) et Orbitz (13%).

2. On estime qu’il y a 139 avis rédigés à chaque minute sur TripAdvisor.

3. On perd 25-60% des visiteurs à chaque clic dans le parcours d’achat sur appareil mobile.

4. 69% des voyageurs débutent leur processus de recherche en ligne… sur un appareil mobile.

5. Le mobinaute moyen jette un coup d’œil vers son appareil mobile 150 fois par jour.

6. Sur les 6 heures par jour en moyenne que passe un adulte américain à consommer du média numérique, 3 heures sont passées sur l’appareil mobile (tablette ou smartphone).

7. Twitter et tourisme: dans la dernière année, 60 millions de tweets mentionnaient un hôtel, 21 millions de tweets parlaient de vacances.

8. 70% des abonnés ont passé à l’action après avoir vu un contenu touristique sur Twitter.

9. 70% des utilisateurs Instagram ont fait une recherche en ligne pour une marque.

10. 3/4 des consommateurs sont frustrés quand les contenus numériques ne correspondent pas à leurs intérêts.

11. En 2016, 50% des ventes touristiques totales impliqueront plus d’un appareil électronique.

12. Ritz Carlton Hotels observe un taux de conversion de 18% de ses campagnes courriels. Le courriel n’est pas mort, loin s’en faut.

13. 92% des visiteurs d’un site web ne reviendront jamais. Voilà pourquoi le remarketing est fondamental.

14. Seulement 27% des hôteliers envoient un courriel automatisé avant l’arrivée d’un client (et après son départ).

15. Selon Google, 1/3 des gens possédant un smartphone préfererait abandonner le sexe plutôt que leur appareil mobile. Triste constat.

Source : tourmag.com