Advancia Academy, Global Knowledge et l’Ecole Centrale Paris lancent en Tunisie l’Executive Certificate

Advancia Academy, du Groupe SPG en Tunisie, signe un partenariat avec Global Knowledge (leader mondial en formation IT et en gouvernance des Systèmes d’information) et Centrale Paris Executive Education.En vertu de ce partenariat Advancia Academy, assurera désormais les conditions du déroulement de l’Executive Cerficate «Cloud Computing, Gouvernance et Architecture»: sa promotion, sa commercialisation et la plateforme de formation «distancielle» sur le site Tunisien.

«Le Cloud: tout le monde en parle et l’affiche, certains le font, beaucoup s’interrogent, mais personne n’est indifférent», le résume ainsi Florence Durand, directrice de Centrale Paris Executive Formation.

Aujourd’hui ce concept n’est plus du niveau de la réflexion, «y aller ou ne pas y aller?», il s’agit de savoir comment y aller, précise Sahbi Gargouri, président du Groupe SPG. Ce cursuscertifiant y répond parfaitement.Aussi, nous avons choisi de le lancer au niveau d’une nouvelle filiale, Advancia Academy, avec son propre management dédié loin de tout périmètre partisan des constructeurs et des éditeurs. En effet, les décideurs des entreprises, DG, DIO ou DSI, sont aujourd’hui « troublés » par les présentations des «Vendors IT»: ils nous remontent que d’un séminaire à un autre, «nous avons l’impression que chacun à son Cloud et ceci ne nous permet pas aujourd’hui de préparer nos projets de transformation», a rajouté Sahbi Gargouri.

De son coté, Chadli Tabib, directeur général de Global Knowledge, France, déclare: «Véritable vecteur de croissance, le Cloud Computing est une réalité en pleine effervescence et, comme le confirme le cabinet Xerfi dans sa dernière étude. Il est essentiel d’adopter les meilleures pratiques de gouvernance et d’architecture pour créer de la valeur grâce au Cloud».

Pour ce qui est de la consistance du cursus et de sa reconnaissance par le marché: «L’Executive Cerficate permet d’acquérir un titre de Centrale Paris Executif Education, de niveau 1 (Bac +5) enregistré au RNCP (Répertoire National de la Certification Professionnelle). Cette formation de 189 heures (27 jours), se déroule sur 8 mois, à raison de 3 à 4 jours par mois», rappelle Florance Durand, directrice de Centrale Paris Executive Formation.

«Il permet de doter les entreprises de réelles compétences internes pour préparer la transformation technologique, organisationnelle et sociale et leur permettre, ainsi, de choisir les meilleures options proposées par les «Vendors IT», a rajouté Chadli Tabib, DG de Global Knowledge.

Enfin, Centrale Paris Executive Education & Global Knowledge, déclarent que le choix s’est porté naturellement en Tunisie sur le Groupe SPG et sa filiale Advancia Academy. En effet, le groupe est très actif sur les nouvelles technologies depuis plus de 20 ans et son engagement dans la formation professionnelle est plus qu’affirmé avec des thématiques avant-gardistes et un actif plus de 40.000 stagiaires formés sur les nouvelles technologies et la gouvernance des systèmes d’information.

—————

A propos de Advancia Academy:

Advancia Academy est une filiale du Groupe SPG, un des leaders en Tunisie dans le domaine de l’IT avec des activités dans la distribution à valeur ajoutée, la formation IT, les Services d’Infrastructures et les Téléservices et le BPO ; 300 personnes, 17 millions de dinars tunisiens de CA avec 30% de services à l’international.

A propos de Centrale Paris Executive Education :

Centrale Paris Executive Education est l’entité formation continue de l’Ecole Centrale Paris. A travers une philosophie généraliste et multi-secteurs, Centrale Paris Executive Education propose des formations professionnelles d’Excellence.

Sa Mission est d’être le partenaire incontournable pour vos enjeux de transformation et d’innovation en utilisant la Formation Continue comme levier de création de valeur.

L’approche pédagogique innovante de Centrale Paris Executive Education s’attache à faire de la Formation Continue un outil de valorisation et de reconnaissance pour les collaborateurs et les managers des entreprises.

Les atouts et forces de Centrale Paris Executive Education:

– Une vision transverse pour intervenir dans tous les secteurs d’activité

– Une collaboration étroite avec les laboratoires de recherche pour anticiper les enjeux de demain

– Une volonté affichée d’écoute des entreprises pour répondre au mieux à leurs besoins

——————————–

À propos de Global Knowledge :

Global Knowledge est le plus grand organisme international privé de formation informatique. Les solutions de formation IT de Global Knowledge associent des cours agréés par les éditeurs et constructeurs (Cisco, Microsoft, Avaya, VMware, Citrix) et des cours propriétaires développés par les instructeurs Global Knowledge. Elles constituent un vaste champ de compétences, qui inclut les réseaux, les systèmes d’exploitation, la sécurité, la téléphonie ou encore la virtualisation.

L’offre est complétée par des cours «business», incluant la Gouvernance informatique, les référentiels tels que ITIL, le management et la gestion de projet. Pas moins de 700 formations et certifications, allant des connaissances fondamentales jusqu’à un niveau pointu d’expertise. Global Knowledge délivre ces formations à travers ses centres de formation, ou sur les sites privés des entreprises. Créé en 1995, Global Knowledge emploie plus de 1200 salariés et a son siège social à Cary, N.C (Etats-Unis). L’entreprise appartient au fonds d’investissement new-yorkais MidOceans Partner.

Pour plus d’informations :