Publication des taux d’intérêt effectifs moyens et seuils des taux d’intérêt excessifs correspondants

Arrêté du ministre des finances du 2 janvier

2004,

portant publication des taux d’intérêt effectifs moyens et

des seuils des taux d’intérêt excessifs correspondants. Le ministre des

finances, Vu la

loi n°99-64 du 15 juillet 1999, relative aux taux d’intérêt excessifs, Vu le décret n°2000-462 du 21

février 2000, fixant les modalités de calcul du taux d’intérêt effectif

global et du taux d’intérêt effectif moyen et leur mode de publication et

notamment son article 5, Vu le taux

d’intérêt effectif moyen relatif au deuxième semestre 2003, déterminé par la

banque centrale de Tunisie au titre de chaque catégorie de concours

bancaire. Arrête : Le tableau suivant comporte le taux d’intérêt effectif moyen relatif au

deuxième semestre 2003 pour chaque catégorie de concours bancaire ainsi que

le seuil du taux d’intérêt excessif correspondant au titre du premier

semestre 2004 : Catégorie des concours Taux

d’intérêt effectif moyen (%) Seuil du

taux d’intérêt excessif correspondant (%) 1- Crédits à court terme

découverts non compris 7.77 10.36 2- Découverts matérialisés

ou non par des effets 9.17 12.23 3- Crédits à la

consommation 10.77 14.36 4- Crédits à moyen terme 8.26 11.01 5- Crédits à long terme 8.76 11.68 6- Crédits pour le

financement de l’habitat 8.65 11.53 7- Crédits universitaires 7.74 10.32 8- Leasing mobiliers et

immobiliers 12.02 16.03 Tunis, le 2

janvier 2004. Le

Ministre des finances

Taoufik Baccar vu

Le Premier

Ministre Mohamed Ghannouchi